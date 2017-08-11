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Иркутские школьники посетили префектуру Исикава (Япония)

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Иркутск. Сибирские новости - Делегация школьников во главе с министром образования Иркутской области Валентиной Перегудовой посетила префектуру Исикава (Япония) в рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов. В состав делегации вошли семь учащихся школ Иркутска, принимавших в качестве гостевой семьи в прошлом году японских сверстников.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обмен детскими делегациями между Иркутской областью и префектурой Исикава действует на протяжении 19 лет. В этом году в течение недели ребята знакомились с культурой и обычаями Японии. Побывали в городе Канадзава, который является административным центром Исикавы и городом-побратимом Иркутска, посетили музей гончарного искусства, парк Кэнроку-эн, планетарий, океанариум и другие достопримечательности префектуры. Получили возможность попробовать свои силы в игре на традиционных японских музыкальных инструментах: барабанах, кото, сямисэн.

Иркутские школьники побывали также в гостях у своих японских сверстников, познакомились с бытом японских семей, а также работой образовательных организаций. Во время официального приема у губернатора префектуры Исикава Масанори Танимото обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в сфере образования, культурно-образовательного обмена между учащимися двух регионов, в том числе участие школьников Японии в Международном детском форуме, который пройдет в Иркутской области в 2018 году.

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2017-08-11 08:07:59




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