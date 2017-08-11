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В Усть-Куте ликвидирован пожар в резервуаре с пятью тоннами топлива

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Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Куте ликвидирован пожар в резервуаре с пятью тоннами топлива, расположенном на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В пожарную охрану поступила информация о возгорании резервуара с остатками топлива. Существовала угроза распространения огня на соседние пять резервуаров. Пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение.
Три работника предприятия, пострадавшие в результате возгорания, экстренно госпитализированы с ожогами в районную больницу.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось избежать дальнейшего распространения огня. Площадь пожара составила 110 кв. м.

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2017-08-11 08:15:10




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