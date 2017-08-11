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Подарки Иркутску сделают строители города в свой профессиональный праздник

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Иркутск. Сибирские новости - Благотворительная акция "Строители - городу!", приуроченная к профессиональному празднику, пройдет в Иркутске 12 августа.

На главной площади Иркутска выстроятся больше 80-ти грузовых машин. Почти тысячу тонн песка, песчано-гравийной смеси и отсева ведущие строительные компании подарят городу. После торжественного поздравления участников акции администрацией областного центра КАМАЗы доставят сырье во дворы и на дороги по округам.

Мероприятие начнется в 10:00 на автостоянке по адресу: Ленина, 14б.

2017-08-11 08:32:31




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