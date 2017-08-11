ФКР заявил о нецелесообразности капремонта большинства многоквартирных домов в Куйтуне

Иркутск. Сибирские новости - Проводить капитальный ремонт многоквартирных домов в поселке Куйтун нецелесообразно, поскольку они фактически находятся в аварийном состоянии, хотя и стоят в региональной программе капремонта. Большинство домов - деревянные (18 из 27). Об этом заявил генеральный директор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков, побывавший в поселке. Он убежден, что дома надо признавать аварийными, однако такая инициатива должна исходить от собственников, а они не владеют необходимой информацией: что и как надо делать.



Как сообщает пресс-служба Фонда, почти за три года весь поселок собрал средств, достаточных только на ремонт одной крыши, поэтому работы в Куйтуне пока не начались. Собираемость на данный момент составляет всего 26,1%. Это один из самых низких показателей в Иркутской области. Состояние деревянных брусовых двухэтажных домов, где нет удобств, гендиректор фонда оценил как удручающее. По словам жителей, кровля во всех домах течет, люди сами ее латают время от времени. Подвалы залиты водой, а в период дождей и подъезды, потому что отмостка домов в основном отсутствует, а там, где она есть, сделана с таким уклоном, что вода попадает внутрь здания. Везде грибок, сырость. Самое страшное, заявляют собственники жилья, что домами никто не управляет: в поселке нет управляющих компаний, а непосредственное управление люди не выбирают, ТСЖ не создают. Из-за того, что дома не собирают средства на содержание жилья, текущий ремонт не проводится много лет.



«Люди выглядят и ведут себя так, будто они проиграли войну», - сказал Д. Быков. К примеру, жители двухэтажного кирпичного дома № 23 по ул. Карла Маркса рассказали, что в прошлом году при подаче тепла произошел гидроудар, повредило систему отопления. И никто людям не помог: они всю зиму жили с обогревателями. В грядущий отопительный сезон они боятся входить, так как система, по их словам, не отремонтирована. При этом капремонт данного дома запланирован только на 40-ые годы.



Генеральный директор проинформировал жителей, как перенести дом на более ранний срок в программе капремонта. Порядок прописан в постановлении правительства Иркутской области. Раньше для этого требовалось наличие заключения специализированной организации и собираемость взносов за капремонт не ниже 90%. Как заявил Д. Быков, в нынешнем году из постановления исключено последнее условие, так что добиться желаемого собственникам стало легче. Заявление с документами следует подавать в министерство по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области.



Немногочисленные кирпичные и панельные благоустроенные дома в Куйтуне еще можно привести в порядок, уверен Д. Быков, но капремонт надо проводить как можно скорее. «Иначе, пока подойдет очередь, ремонтировать будет уже нечего», - сказал он. Пока такие дома стоят в региональной программе капремонта не ранее 2026 года.



Гендиректор напомнил, что программа формируется автоматически на основании сведений о состоянии МКД, которые подают в фонд муниципалитеты. В Куйтуне реальное, не по бумагам, состояние домов местные власти явно не оценивали, более того, у ряда домов вообще нет технического паспорта, подчеркнул Д. Быков.



Многие жители Куйтуна на данный момент не смогут получить льготу по оплате капремонта при всем желании, так как имеют задолженность по взносам в ФКР. Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» окажет помощь местным жителям по заключению договоров с фондом на реструктуризацию долга. При наличии такого договора можно претендовать на получение льготы. Представители «ЕР» взяли на себя оказание помощи пенсионерам в оформлении и доставке документов на реструктуризацию задолженности в фонд, который располагается в Иркутске.



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2017-08-11 08:40:50