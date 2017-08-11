Гимн выберут для Иркутского района к его 80-летию

Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутского района объявила конкурс на выбор официального гимна к 80-летию территории.



Лучший гимн, который выберет экспертная комиссия, прозвучит на официальном праздничном концерте в честь юбилея района в октябре 2017 года. Также победитель получит денежное поощрение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В конкурсе могут принять участие профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, литераторы, творческие коллективы и организации. Работы должны представлять собой законченные музыкально-поэтические произведения для сольного или хорового исполнения продолжительностью не более четырех минут и объемом не более трех куплетов и припева. Текст гимна должен быть на русском языке, содержать идейно-патриотический посыл, отражать культуру, историю и особенности развития Иркутского района. Каждый участник может представить на конкурс не более трех произведений.



Оценивать работы будет специально созданная конкурсная комиссия, в состав которой войдут композиторы, музыканты, педагоги детских муниципальных школ, представители общественных организаций. Будет оцениваться художественный уровень произведений, а также соответствие содержания условиям конкурса, оригинальность текста и композиционного замысла. Победителем будет признан конкурсант, набравший по итогам голосования наибольшее количество баллов.



Заявки принимаются до 21 августа в отделе культуры администрации Иркутского района по адресу или по электронной почте irk-raion@mail.ru.



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2017-08-11 08:50:38