Двухлетний мальчик почти сутки провел в тайге в Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - В Тулунском районе Иркутской области полиция разыскала двухлетнего мальчика, пропавшего почти сутки назад.



Накануне вечером в полицию поступило сообщение о без вести пропавшем ребенке, 2015 года рождения. Всю ночь его искали около 250 человек, из которых 120 полицейских, представители ГУФСИН, спасатели, родственники и волонтеры. Родители ребенка рассказали, что вчера около 18:00 часов мальчик вышел за ограду дома, расположенного в деревне Альбин и пропал.



Одна из поисковых групп, в которую входили оперуполномоченный Леонид Талаев, участковый Андрей Сурин, инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Федореева, сотрудник ППС Николай Говорин, сотрудник изолятора временного содержания Павел Белоусов и отец малолетнего наткнулась на него в лесном массиве. Оказалось, что ребенок прошел более полутора километров от дома и не смог вернуться. Всю ночь он провел в тайге. Однако, каких либо травм или других проблем со здоровьем врачи не обнаружили.



Благодаря своевременно организованным поискам правоохранителям и неравнодушным гражданам удалось вернуть мальчика домой живым и здоровым. Сейчас он находится под наблюдение врачей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



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2017-08-11 09:06:34