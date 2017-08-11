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В выходные в Иркутской области ожидаются небольшие дожди и грозы

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
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Ветер юго-восточный, северо-восточный 5 - 10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +12, +17°С, в пониженных формах рельефа +3, +8°С, днём +27, +32°С, при облачной погоде +17, +22°С.

В Иркутске малооблачная погода, без осадков, утром туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2 - 7 м/с, днём 5 - 10 м/с. Температура ночью +12, +14°С, днём +27, +29°С.

В воскресенье по области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди. Ветер юго-восточный 4 - 9 м/с, днем в западных районах северо-западный 5 - 10 м/с, при грозах порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью +13, +18°С, при прояснении +6, +11°С, днем +25, +30°С. При облачной погоде в западных районах +15, +20°С, в северных и верхнеленских районах местами до +34°С.

2017-08-11 09:12:26




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