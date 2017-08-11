Изменение законодательства по защите прав граждан-участников долевого строительства сократит рынок строительства жилья

Иркутск. Сибирские новости - Компенсационный фонд по защите прав участников долевого строительства, должен заработать в Иркутской области в октябре 2017 года. Об этом сообщил заместитель министра строительства Иркутской области Андрей Макаров.



«Компенсационный фонд - это альтернатива системе страхования, которая на практике негативно себя зарекомендовала и не работала должным образом», - пояснила начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Службы государственного строительного надзора Иркутской области Анастасия Шелепетко.



На сегодня в Иркутской области насчитывается 116 застройщиков, которые работают по договорам долевого строительства на 254 объектах. Ими заключено 10,394 тыс. договоров на сумму обязательств 24,4 млрд руб. На территории региона 13 проблемных объектов с общим числом пострадавших граждан - 1,042 тыс.



По словам А. Шелепетко основные причины затягивания срока ввода в эксплуатацию - неэффективный менеджмент предприятий, в том числе влияние экономического кризиса. Использование средств компенсационного фонда будет направлено на завершение строительства проблемных объектов, либо на выплату возмещения денежных средств участникам долевого строительства, которые в последствии направят эти деньги либо на достройку, либо уйдут от получения квартир.



Работа фонда будет регулироваться новым ФЗ от 29 июля 2017 года по защите прав граждан-участников долевого строительства. Данный ФЗ вносит ряд поправок в 214 ФЗ о регулировании правоотношений в области долевого строительства. «Эти поправки очень весомые для застройщиков, потому что они приведут к значительным затруднениям застройщика в части финансовой способности осуществлять строительство, - пояснила А. Шелепетко. - Это видно из основных принципов закона - обязанность уплаты взносов, порядок определения размера взноса, порядок уплаты и использование средств компенсационного фонда. Так, размер взноса составит 1,2% от стоимости ТДУ, то есть, до момента, когда застройщик пойдет регистрировать договор долевого участия, он должен за три дня до регистрации отчислить в компенсационный фонд взносы. Также с 1 июля 2018 года застройщиками могут выступать только хозяйственные общества, то есть, никакие МУПы строительством с привлечением денежных средств граждан, заниматься не смогут».



«Проблема закона в том, что он направлен на решение проблем потенциальных, будущих проблемных объектов и не решает ситуацию тех объектов, которые уже состоят в реестре проблемных. Но и надо понимать, что все расходы по нововведениям, конечно, повлияют на себестоимость 1 кв. м», - подчеркнул А. Макаров.



Также застройщик должен будет иметь опыт в строительстве не менее трех лет, разрешение на ввод в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. м многоквартирных домов - с такими требованиями сразу вытесняются с рынка мелкие компании, которые созданы разово. Наличие экспертизы проектно-сметной документации обязательно во всех случаях, даже при одноэтажном строительстве. До сегодняшнего дня эта обязанность была предусмотрена только для строительства многоквартирных домов свыше трех этажей. Застройщик будет иметь право взять кредит только на целевое строительство. Еще одно нововведение - наличие у застройщика собственных средств в размере 10% от планируемой стоимости на специальном счете в уполномоченном банке. Также ФЗ запрещает застройщикам вести строительство одновременно на нескольких объектах - пока не завершен один объект, разрешение на второй не выдадут.



«После 1 июля 2018 года, когда все эти требования начнут применяться, высок риск сокращения рынка жилищного строительства. По мнению службы стройнадзора из 116 застройщиков останется примерно 20», - добавила А. Шелепетко.



Ссылки по теме:



2017-08-11 10:03:49