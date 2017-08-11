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Главу Шелехова привлекли к ответственности за несвоевременный ответ на депутатское обращение

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Иркутск. Сибирские новости - Глава Шелехова Валерий Десятов привлечен к административной ответственности за несоблюдение срока представления ответа на депутатское обращение. «В ходе проверки, проведенной по обращению депутата Думы Шелеховского городского поселения, установлено, что главой поселения ответ на письменное обращение депутата подготовлен и направлен с нарушением установленного законом области срока», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме того, этот ответ не содержал сведений по трем из четырех обозначенных в обращении вопросов, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и осуществлением Шелеховского городского поселения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у конкретных хозяйствующих субъектов.

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2017-08-11 10:36:53




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