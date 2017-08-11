Органы занятости в Иркутской области за полгода помогли найти работу 12 тыс. женщин

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом полугодии при содействии органов занятости населения трудоустроены 12,67 тыс. женщин. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлены более 1 тыс. безработных женщин. Об этом сообщила министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. За шесть месяцев текущего года на рабочие места с неполной занятостью трудоустроены 350 женщин: оператором ЭВМ, делопроизводителем, продавцом, воспитателем детского сада, медицинской сестрой, уборщиком производственных помещений.



«Применение гибких форм занятости на территории региона обеспечивает расширение возможностей для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. В целях их трудоустройства министерством труда и занятости Иркутской области формируется и размещается на сайте база данных о вакансиях с неполной занятостью, предполагающих гибкий график работы временного или постоянного характера», - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра.



Для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком и желает поддержать свой профессиональный уровень, проводятся мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию. Это уникальная возможность бесплатно приобрести необходимые профессиональные компетенции. В первом полугодии 2017 года на обучение направлен 191 человек, из них завершили обучение 163 человека. Возобновили трудовую деятельность 77 женщин. Это 47% от завершивших обучение.



Наиболее востребованными профессиями являются: инспектор отдела кадров, мастер маникюра, повар, парикмахер. Среди программ дополнительного профессионального образования пользуются спросом: «1С: Бухгалтерия», «Информационные технологии с изучением программы 1С: Управление торговлей».



Кроме того, 1,7 тыс. женщин получили услуги по психологической поддержке и социальной адаптации, направленные на повышение самооценки и обучающие эффективному поиску работы. Решили попробовать себя в качестве предпринимателей 24 человека.



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2017-08-11 10:45:49