В Иркутской области 56 кандидатов муниципальных выборов скрыли свою судимость

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на муниципальных выборах, по предварительным данным, сведения о судимости представил 61 кандидат. Кроме того, проверки информационного центра ГУ МВД показали, что судимости имеются еще у 56 кандидатов. Один из претендентов на выборную должность не указал пять судимостей, в том числе неснятую за тяжкое преступление, сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии.



Напомним, всего на территории Иркутской области проходят 553 муниципальные избирательные кампании, замещаются 3,003 тыс. мандата, документы о выдвижении представили 5,964 тыс. кандидата. Своих кандидатов на этих выборах выдвинули 15 политических партий.



На проведение выборов, назначенных на единый день голосования, из бюджетов муниципальных образований выделено 132,45 млн руб. 10 сентября в Иркутской области будет работать 1,021 тыс. избирательный участок, в том числе четыре - в местах временного пребывания избирателей.



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2017-08-11 10:50:44