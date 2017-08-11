ФКР заявил о нецелесообразности капремонта большинства многоквартирных домов в Куйтуне 08:40 - Иркутск. Сибирские новости - Проводить капитальный ремонт многоквартирных домов в поселке Куйтун нецелесообразно, …

Гимн выберут для Иркутского района к его 80-летию 08:50 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутского района объявила конкурс на выбор официального гимна …

Двухлетний мальчик почти сутки провел в тайге в Иркутской области 09:06 - Иркутск. Сибирские новости - В Тулунском районе Иркутской области полиция разыскала двухлетнего мальчика, …

Главу Шелехова привлекли к ответственности за несвоевременный ответ на депутатское обращение 10:36 - Иркутск. Сибирские новости - Глава Шелехова Валерий Десятов привлечен к административной ответственности …

Органы занятости в Иркутской области за полгода помогли найти работу 12 тыс. женщин 10:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом полугодии при содействии органов занятости …

В Иркутской области 56 кандидатов муниципальных выборов скрыли свою судимость 10:50 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на муниципальных выборах, по предварительным данным, …

В деревне Новотроицк, жители которой проживают в условиях дефицита электричества, построят новую электростанцию 11:17 - Тулунский район. Сибирские новости - В Новотроицке Шерагульского сельского поселения Тулунского района, …

Заметки на полях

В выходные в Иркутской области ожидаются небольшие дожди и грозы Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

На строительную отрасль в Иркутске приходится 10% всех вакансий Иркутск. Сибирские новости - Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Иркутске и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Строительство, недвижимость», какие специалисты востребованы и какую зарплату им предлагают.

Актуально

РУСАЛ инвестировал более $1,1 млн в технологию производства сульфатов ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.

Внедорожнику Нива - 40 лет! Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!

Пресс-релиз

Продлен срок приема заявок на второй этап грантового конкурса «Зеленая волна» Компания РУСАЛ объявляет о продлении срока приема заявок на второй этап грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна» до 25 августа 2017 года.

Tele2 приглашает жителей Черемхово в 4G-кинотеатр Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 10 по 13 августа в Черемхово Иркутской области будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье на площадке перед ТЦ Spar жители Черемхово смогут бесплатно смотреть любимые фильмы на LTE-скоростях Tele2.