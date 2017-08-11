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Библиотеки Усолья-Сибирского получат средства на пополнение книжных фондов

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - На обновление книжных фондов Усольской городской библиотечной системы в этом году будет направлено около 30 тыс. руб. Это средства федерального, областного и местного бюджетов, сообщает пресс-служба администрации города.

Для городских библиотек приобретут художественную литературу разных жанров, историческую прозу, литературу для детей, юношества, средней школы, справочники и другие издания. Новые книги поступят в библиотеки до конца года.

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2017-08-11 11:00:05




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