В деревне Новотроицк, жители которой проживают в условиях дефицита электричества, построят новую электростанцию

Тулунский район. Сибирские новости - В Новотроицке Шерагульского сельского поселения Тулунского района, жители которого проживают в условиях дефицита электроснабжения, построят новую ВЛ-10 кВ Трактовая - Новотроицк в 2017 году.



Ранее электроснабжение деревни осуществлялось от подстанции железной дороги, ориентированной на работу ВСЖД, в связи с чем оно работало по остаточному принципу. Электричества в Новотроицке практически не было - недостаточность мощностей, потери напряжения из-за протяженных линий электропередачи, частые отключения во время проведения ремонтных работ в контактной сети. Администрация Тулунского района приняла решение включить в план капитальных вложений ОАО "ИЭСК" строительство ВЛ-10 кВ Трактовая - Новотроицк в 2017 году.



Проектные работы осуществляет Тулунская подрядная организация ООО "Сибирская Проектно-Строительная Компания" по договору с ОАО "ИЭСК".



Сейчас ООО "СПСК" занимается оформлением земель, по которым пройдет новая высоковольтная линия, решает вопросы ее перехода через существующие линейные объекты нефтепровода и ВСЖД, тесно сотрудничая с администрацией Тулунского района, и администрацией Шерагульского сельского поселения.



По окончании всех проектных работ и получения необходимых согласований ОАО "ИЭСК" определит подрядную организацию на выполнение строительных работ. Ввести объект в эксплуатацию планируют к концу 2017 года.



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2017-08-11 11:17:55