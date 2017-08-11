Мэр Ангарска выявил недочеты на спортплощадках, переданных на содержание муниципальному учреждению

Ангарск. Сибирские новости - Мэр Ангарска Сергей Петров проверил содержание объектов, переданных МАУ «Ангара». Это спортивные площадки в 107 квартале, 29 мкрн, 13 мкрн, 8 мкрн, 15 мкрн, 18 мкрн, 19 мкрн.



«Эти площадки находятся на балансе МАУ «Ангара», в чьи обязанности входит содержание и ремонт. Решение о передаче было принято в связи с тем, что от жителей поступали жалобы на их санитарное состояние. Сейчас санитарное состояние поддерживается силами муниципального учреждения с привлечением управляющих компаний», - отметила заместитель мэра Марина Сасина.



Так, в 29 микрорайоне мэр отметил, что к санитарному содержанию площадок относится и сопряженная с ними территория, которая также должна быть убрана. Кроме того, на двух площадках в 29 и 13 микрорайонах после проливного дождя были выявлены дефекты - посреди искусственного покрытия стояла вода. «При проектировке необходимо учитывать состояние поля, чтобы искусственное покрытие не проваливалось. Принимать «подушку» перед укладкой покрытия предварительно должен специалист», - подчеркнул С. Петров.



Мэр поручил заказчику работ - Управлению по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи - потребовать от подрядной организации устранить недочеты, так как гарантийный срок после укладки покрытия еще не истек.



Напомним, в 2016 году в рамках программы «Благоустройство территории» администрация Ангарского городского округа установила 11 современных детских и спортивных комплексов, в том числе четыре многофункциональных площадки на внегородских территориях.



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2017-08-11 11:25:50