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Губернатор Иркутской области находится с рабочим визитом в Республике Татарстан

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Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко находится в Республике Татарстан с двухдневным рабочим визитом. Напомним, договоренность о визите в Казань и обмене делегациями регионов была достигнута между главой региона и Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

В программу входит несколько деловых встреч. Первая из них - посещение агентства инвестиционного развития, созданного Указом Президента Республики в 2011 году. В задачи агентства входит совершенствование работы по привлечению инвестиций в экономику Республики Татарстан, обеспечения комплексного сопровождения реализации инвестпроектов.

В агентстве состоятся презентации экономического потенциала Республики, портала государственных и муниципальных услуг «Электронный Татарстан» и технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк». IТ-парк является первым в Российской Федерации технопарком, занимающимся разработками и развитием компаний в сфере информационных технологий. Задачи парка - ускорить развитие IТ-компаний и увеличить долю IТ-отрасли в экономике Республики Татарстан. Здесь же пройдет демонстрация возможностей системы координации спасения пострадавших «ГЛОНАСС+112».

Также делегация Иркутской области посетит современный индустриальный парк - технополис «Химград». Идея Технополиса заключается в предоставлении резидентам площадей и земельных участков на праве аренды или выкупа. Наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить быстрый старт производств. Работу организует на площадке по принципу «одного окна» управляющая компания. Резидентами являются компании малого и среднего бизнеса, занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий. Одним из основных функциональных направлений развития «Химграда», помимо организации в индустриальном парке полноценных условий для профильных производств, является запуск и сопровождение проектов, нацеленных на промышленный НИОКР, коммерциализацию технологий, формирование кадрового резерва.

Делегация посетит и первый завод, открытый в рамках программы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по созданию специализированных центров компетенций - АО «КАПО-Композит». Специфика предприятия - производство композитных элементов конструкций самолета методом автоклавного формования. В настоящее время на предприятии ведутся работы по программам МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Делегация ознакомится с работой Казанского научно-исследовательского Института авиационных технологий и Научно-производственного объединения «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» - лидера в области производства беспилотных летательных аппаратов.

Завершится первый рабочий день встречей Сергея Левченко с Президентом Республики Татарстан Русланом Миннихановым, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-08-11 11:56:43




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