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Владелица агентства недвижимости предстанет перед судом за незаконное обналичивание маткапитала

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области женщина и четверо ее сообщников подозреваются в совершении 14 фактов незаконного обналичивания средств материнского капитала. Задержанная полицейскими 34-летняя жительница Усолья-Сибирского действовала под видом осуществления риелторской деятельности. По имеющейся информации, она склоняла владельцев сертификатов к заключению фиктивных договоров займа на приобретение жилья и договоров купли-продажи жилых помещений.

Затем в пенсионные органы представлялись документы, якобы подтверждающие улучшение жилищных условий и заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет данного агентства недвижимости для погашения займа. После получения денег фиктивная сделка купли-продажи расторгалась, а часть перечисленных сумм обвиняемая оставляла себе.

Причиненный ущерб в результате ее противоправных действий составил свыше 5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 (Мошенничество при получении выплат) Уголовного кодекса, переданы в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.

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2017-08-11 11:59:10




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