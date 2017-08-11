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Более тысячи рекламных конструкций демонтируют в Иркутске до конца года
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Около 1,2 тыс. рекламных и информационных конструкций демонтируют в Иркутске …
Владелица агентства недвижимости предстанет перед судом за незаконное обналичивание маткапитала
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области женщина и четверо ее сообщников подозреваются в совершении …
Губернатор Иркутской области находится с рабочим визитом в Республике Татарстан
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко находится …
Мэр Ангарска выявил недочеты на спортплощадках, переданных на содержание муниципальному учреждению
11:25 - Ангарск. Сибирские новости - Мэр Ангарска Сергей Петров проверил содержание объектов, переданных МАУ …
В деревне Новотроицк, жители которой проживают в условиях дефицита электричества, построят новую электростанцию
11:17 - Тулунский район. Сибирские новости - В Новотроицке Шерагульского сельского поселения Тулунского района, …
Библиотеки Усолья-Сибирского получат средства на пополнение книжных фондов
11:00 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - На обновление книжных фондов Усольской городской библиотечной системы …
В Иркутской области 56 кандидатов муниципальных выборов скрыли свою судимость
10:50 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на муниципальных выборах, по предварительным данным, …
Органы занятости в Иркутской области за полгода помогли найти работу 12 тыс. женщин
10:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом полугодии при содействии органов занятости …
Главу Шелехова привлекли к ответственности за несвоевременный ответ на депутатское обращение
10:36 - Иркутск. Сибирские новости - Глава Шелехова Валерий Десятов привлечен к административной ответственности …
Изменение законодательства по защите прав граждан-участников долевого строительства сократит рынок строительства жилья
10:03 - Иркутск. Сибирские новости - Компенсационный фонд по защите прав участников долевого строительства, должен …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Иркутске и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Строительство, недвижимость», какие специалисты востребованы и какую зарплату им предлагают.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Компания РУСАЛ объявляет о продлении срока приема заявок на второй этап грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна» до 25 августа 2017 года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 10 по 13 августа в Черемхово Иркутской области будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье на площадке перед ТЦ Spar жители Черемхово смогут бесплатно смотреть любимые фильмы на LTE-скоростях Tele2.
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года. С января по июнь комбинат выпустил 242 тыс. тонн цемента – на 11% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.