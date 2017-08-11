Более тысячи рекламных конструкций демонтируют в Иркутске до конца года

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Около 1,2 тыс. рекламных и информационных конструкций демонтируют в Иркутске …

Владелица агентства недвижимости предстанет перед судом за незаконное обналичивание маткапитала

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области женщина и четверо ее сообщников подозреваются в совершении …

Губернатор Иркутской области находится с рабочим визитом в Республике Татарстан

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко находится …

Мэр Ангарска выявил недочеты на спортплощадках, переданных на содержание муниципальному учреждению

11:25 - Ангарск. Сибирские новости - Мэр Ангарска Сергей Петров проверил содержание объектов, переданных МАУ …

В деревне Новотроицк, жители которой проживают в условиях дефицита электричества, построят новую электростанцию

11:17 - Тулунский район. Сибирские новости - В Новотроицке Шерагульского сельского поселения Тулунского района, …

Библиотеки Усолья-Сибирского получат средства на пополнение книжных фондов

11:00 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - На обновление книжных фондов Усольской городской библиотечной системы …

В Иркутской области 56 кандидатов муниципальных выборов скрыли свою судимость

10:50 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на муниципальных выборах, по предварительным данным, …

Органы занятости в Иркутской области за полгода помогли найти работу 12 тыс. женщин

10:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом полугодии при содействии органов занятости …

Главу Шелехова привлекли к ответственности за несвоевременный ответ на депутатское обращение

10:36 - Иркутск. Сибирские новости - Глава Шелехова Валерий Десятов привлечен к административной ответственности …

Изменение законодательства по защите прав граждан-участников долевого строительства сократит рынок строительства жилья

10:03 - Иркутск. Сибирские новости - Компенсационный фонд по защите прав участников долевого строительства, должен …