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Осетровский речной порт завершил погрузку "северных" грузов

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Иркутск. Сибирские новости - «Осетровский речной порт» (ОРП, входит в ГК «Старвей») завершил погрузку грузов в рамках «северного завоза». В прошлом году на эту дату порт переработал 80% запланированного на навигацию объема.

Для жизнедеятельности населенных пунктов в Якутии и северных районов Иркутской области через порт прошло 91,3 тыс. тонн. Основную долю в общем объеме «северного завоза» традиционно занимает каменный уголь.
Всего по данным на 1 августа порт отгрузил 507 тыс. тонн. В том числе по проектам «Газпрома»: строительству трубопровода «Сила Сибири» и освоению Чаяндинского НГКМ - 93 тыс. тонн.

«Несмотря на трудности, доставленные маловодьем во второй половине июня - начале июля, наши предприятия смогли выполнить намеченный план, - отметил председатель совета директоров «Осетровского речного порта», руководитель бизнес-направления «Логистика» ГК «Старвей» Аркадий Лавров. - Созданная система планирования грузопотоков гибко реагирует на запросы основных заказчиков по перевозке грузов и позволяет оптимально распределять флот по разным направлениям, избегая очереди под выгрузку. Заключен договор с РЖД на диспетчеризацию вагонопотоков, следуемых в адрес Осетровского порта, что позволяет видеть не только движущиеся в пути вагоны, но и находящиеся на промежуточных станциях в отстое, ремонте, ожидании отправки, формируя общую ежесуточную картину вагонопотока в разрезе номенклатуры груза, клиентов и дислокации вагонов».

В ГК «Старвей» входят ОАО «Осетровский речной порт», ОП «Осетровская судоходная компания», ООО «Речсервис», ООО «Ленская грузовая компания», ООО «Старвей-Логистика» и группа автотранспортных предприятий «АльянсАвтоГрупп».

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2017-08-13 14:32:11




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