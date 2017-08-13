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На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц

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Иркутск. Сибирские новости - На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц.

Так, с 14 августа по 20 сентября закроют проезд для автомобилей на участке по ул. Кайская, 16. Это связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях на этом участке. Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам.

Полностью будет ограничено движение в п. Западный, 13, 15, 17 в период с 10 августа по 20 сентября. Это связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях на этом участке. Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам, сообщает пресс-служба мэрии.

2017-08-13 14:43:26




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