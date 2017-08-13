Медперсонал одной из больниц Иркутска подозревается в халатном отношении к беременной пациентке

15:00 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности …

Еще на одном участке улицы Ширямова в Иркутске запретят парковаться

14:49 - Иркутск. Сибирские новости - С 31 августа парковка в районе здания по улице Ширямова № 6 с левой стороны …

На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц

14:43 - Иркутск. Сибирские новости - На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц.Так, с 14 …

Осетровский речной порт завершил погрузку "северных" грузов

14:32 - Иркутск. Сибирские новости - «Осетровский речной порт» (ОРП, входит в ГК «Старвей») …

Более тысячи рекламных конструкций демонтируют в Иркутске до конца года

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Около 1,2 тыс. рекламных и информационных конструкций демонтируют в Иркутске …

Владелица агентства недвижимости предстанет перед судом за незаконное обналичивание маткапитала

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области женщина и четверо ее сообщников подозреваются в совершении …

Губернатор Иркутской области находится с рабочим визитом в Республике Татарстан

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко находится …

Мэр Ангарска выявил недочеты на спортплощадках, переданных на содержание муниципальному учреждению

11:25 - Ангарск. Сибирские новости - Мэр Ангарска Сергей Петров проверил содержание объектов, переданных МАУ …

В деревне Новотроицк, жители которой проживают в условиях дефицита электричества, построят новую электростанцию

11:17 - Тулунский район. Сибирские новости - В Новотроицке Шерагульского сельского поселения Тулунского района, …

Библиотеки Усолья-Сибирского получат средства на пополнение книжных фондов

11:00 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - На обновление книжных фондов Усольской городской библиотечной системы …