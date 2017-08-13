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Еще на одном участке улицы Ширямова в Иркутске запретят парковаться

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Иркутск. Сибирские новости - С 31 августа парковка в районе здания по улице Ширямова № 6 с левой стороны по ходу движения будет запрещена. На этом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Напомним, с 22 августа также будет запрещена парковка в районе здания по улице Ширямова № 10А. На этом участке также будут установлены соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

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2017-08-13 14:49:58




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