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Медперсонал одной из больниц Иркутска подозревается в халатном отношении к беременной пациентке

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). При мониторинге СМИ стало известно, что в одной из больниц Иркутска врачи не смогли экстренно оказать помощь женщине, находящейся на пятом месяце беременности. В результате наступила внутриутробная смерть ребенка.

Следователи установили, что в июле текущего года женщина с семьей приехала из ближнего зарубежья в Иркутск. При обращении в медучреждение с жалобами на нехарактерное течение беременности, женщине отказали в помощи по причине отсутствия полиса медицинского страхования. В результате неродившийся ребенок погиб.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) медицинского персонала, которые не оказали незамедлительной помощи нуждавшейся в ней беременной женщине. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

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2017-08-13 15:00:22




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