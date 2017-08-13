|
Саянск получит статус территории опережающего социально-экономического развития
05:24 - Саянск. Сибирские новости - Комиссия министерства экономического развития РФ одобрила заявку Саянска …
В Братске бывших жильцов из проданной квартиры пришлось выселять судебным приставам
05:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске судебные приставы выселили должников из четырехкомнатной квартиры.Супруги …
У туриста отказали ноги во время перехода хребта Хамар-Дабан
16:27 - Иркутск. Сибирские новости - Одинокого мужчину в палатке обнаружили туристы на горной тропе хребта Хамар-Дабана. …
Гражданин Великобритании погиб на берегу Байкала, сорвавшись с обрыва
15:47 - Иркутск. Сибирские новости - На берегу Байкала в районе поселка Листвянка обнаружено тело мужчины. Следственными …
Водитель увел маршрутку в кювет, уходя от столкновения с "Москвичом"
15:39 - Иркутск. Сибирские новости - По факту дорожно-транспортного происшествия в Эхирит-Булагатском районе …
Благотворительный фонд помог Братску с ремонтом школ и детсадов
15:26 - Братск. Сибирские новости - В Братске благотворительный фонд «Илим Гарант» направил более …
В Усть-Куте начата доследственная проверка по факту пожара в топливном резервуаре
15:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Куте следственные органы проводят доследственную проверку по факту …
Медперсонал одной из больниц Иркутска подозревается в халатном отношении к беременной пациентке
15:00 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности …
Еще на одном участке улицы Ширямова в Иркутске запретят парковаться
14:49 - Иркутск. Сибирские новости - С 31 августа парковка в районе здания по улице Ширямова № 6 с левой стороны …
На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц
14:43 - Иркутск. Сибирские новости - На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц.Так, с 14 …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность. Днем в центральных, южных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Иркутске и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Строительство, недвижимость», какие специалисты востребованы и какую зарплату им предлагают.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Компания РУСАЛ объявляет о продлении срока приема заявок на второй этап грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна» до 25 августа 2017 года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 10 по 13 августа в Черемхово Иркутской области будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье на площадке перед ТЦ Spar жители Черемхово смогут бесплатно смотреть любимые фильмы на LTE-скоростях Tele2.
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года. С января по июнь комбинат выпустил 242 тыс. тонн цемента – на 11% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.