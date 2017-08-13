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В Усть-Куте начата доследственная проверка по факту пожара в топливном резервуаре

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Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Куте следственные органы проводят доследственную проверку по факту пожара на промышленной территории нефтеперерабатывающего предприятия. В результате происшествия серьезно пострадали трое человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Около 11 часов утра в пятницу на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, перекинувшийся на рядом стоящую машину с вакуумной установкой.

В результате пожара пострадали трое рабочих. Двое из них получили многочисленные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке пострадавших санавиацией в региональное медицинское учреждение.

Следователи на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось избежать дальнейшего распространения огня. Площадь пожара составила 110 кв. м.

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2017-08-13 15:13:46




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