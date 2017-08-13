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Благотворительный фонд помог Братску с ремонтом школ и детсадов

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Братск. Сибирские новости - В Братске благотворительный фонд «Илим Гарант» направил более 13 млн руб. на частичный ремонт нескольких школ и детских садов во всех районах города. Средства выделены в рамках соглашения между администрацией города и фондом.

Большая часть средств - 7,5 млн руб. - направлены на установку заборов в МБДОУ №№ 15, 84, 109. Еще 1,7 млн выделены на установку 11 теневых навесов в МБДОУ № 132 (ж.р. Сухой), и МБДОУ № 116 (ж.р. Энергетик). В МОУ СОШ №№ 30, 35, 40 и 42 частично заменены окна. Объем финансирования этих работ составил 1,5 млн.

В спортивном зале МОУ СОШ № 43 установлены светильники, а в МБДОУ № 90 выполнены работы по замене асфальтового покрытия. До конца лета планируется установить уличное спортивное оборудование стоимостью 400 тыс. руб. на территории МОУ СОШ № 28 в ж.р. Сухой, сообщает пресс-служба администрации Братска.

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2017-08-13 15:26:38




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