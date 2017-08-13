Саянск получит статус территории опережающего социально-экономического развития

05:24 - Саянск. Сибирские новости - Комиссия министерства экономического развития РФ одобрила заявку Саянска …

В Братске бывших жильцов из проданной квартиры пришлось выселять судебным приставам

05:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске судебные приставы выселили должников из четырехкомнатной квартиры.Супруги …

У туриста отказали ноги во время перехода хребта Хамар-Дабан

16:27 - Иркутск. Сибирские новости - Одинокого мужчину в палатке обнаружили туристы на горной тропе хребта Хамар-Дабана. …

Гражданин Великобритании погиб на берегу Байкала, сорвавшись с обрыва

15:47 - Иркутск. Сибирские новости - На берегу Байкала в районе поселка Листвянка обнаружено тело мужчины. Следственными …

Водитель увел маршрутку в кювет, уходя от столкновения с "Москвичом"

15:39 - Иркутск. Сибирские новости - По факту дорожно-транспортного происшествия в Эхирит-Булагатском районе …

Благотворительный фонд помог Братску с ремонтом школ и детсадов

15:26 - Братск. Сибирские новости - В Братске благотворительный фонд «Илим Гарант» направил более …

В Усть-Куте начата доследственная проверка по факту пожара в топливном резервуаре

15:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Куте следственные органы проводят доследственную проверку по факту …

Медперсонал одной из больниц Иркутска подозревается в халатном отношении к беременной пациентке

15:00 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности …

Еще на одном участке улицы Ширямова в Иркутске запретят парковаться

14:49 - Иркутск. Сибирские новости - С 31 августа парковка в районе здания по улице Ширямова № 6 с левой стороны …

На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц

14:43 - Иркутск. Сибирские новости - На двух улицах Иркутска движение транспорта ограничат на месяц.Так, с 14 …