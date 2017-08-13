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Водитель увел маршрутку в кювет, уходя от столкновения с "Москвичом"

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Иркутск. Сибирские новости - По факту дорожно-транспортного происшествия в Эхирит-Булагатском районе с участием микроавтобуса, перевозившего 12 пассажиров, следственные органы начали доследственную проверку.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса, следуя в сторону посёлка Баяндай на участке Качугского тракта недалеко от посёлка Усть-Ордынский, ушел от столкновения с легковым автомобилем «Москвич» в кювет и врезался в столб. В результате чего, произошло возгорание маршрутки. Никто серьезно не пострадал, от госпитализации пассажиры отказались. По предварительной версии в столкновении виновен водитель «Москвича».

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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2017-08-13 15:39:57




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