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Гражданин Великобритании погиб на берегу Байкала, сорвавшись с обрыва

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Иркутск. Сибирские новости - На берегу Байкала в районе поселка Листвянка обнаружено тело мужчины. Следственными органами начала доследственная проверка.

По предварительным данным, днем 11 августа один из путешественников, проходя по тропе вдоль берега Байкала, оступился и сорвался с обрыва. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Потерпевший является гражданином Великобритании.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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2017-08-13 15:47:54




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