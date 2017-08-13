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У туриста отказали ноги во время перехода хребта Хамар-Дабан

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Иркутск. Сибирские новости - Одинокого мужчину в палатке обнаружили туристы на горной тропе хребта Хамар-Дабана. У 50-летнего жителя Омска, совершавшего переход в одиночку, по неизвестной причине отказали ноги, и он не смог продолжить путь. Мужчина остановился в ущелье «Чёртовы ворота», где поставил палатку и решил дожидаться помощи.

"Благодаря тому, что тропа достаточно проходимая, турист был обнаружен прохожими, которые сообщили о нём по телефону, - объяснил начальник поисково-спасательной службы Андрей Кармаданов. - Обнаружить местонахождение человека было несложно, поскольку он зарегистрировал свой маршрут в спасательном подразделении".

Девять спасателей Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Пожарно-спасательной службы Иркутской области поднялись в горы по тропе на расстояние около 5 км, где мужчину осмотрел врач. На руках и на носилках его доставили к автомобилю скорой помощи.

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2017-08-13 16:27:15




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