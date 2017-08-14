Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 14.08.2017, 06:43
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.19 (+60.19)
EUR 70.75 (+70.75)
10 CNY 90.28 (+90.28)
Информер праздники сегодня

В Братске бывших жильцов из проданной квартиры пришлось выселять судебным приставам

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Братске судебные приставы выселили должников из четырехкомнатной квартиры.

Супруги П. и их совершеннолетний сын остались проживать в благоустроенной квартире после ее продажи гражданину Я. Освободить жилое помещение после совершения сделки купли-продажи и получения денежных средств не намеревались. Более того, зная о вступившем в законную силу решении суда о выселении, намеренно затягивали его исполнение. Требования судебного пристава освободить незаконно занимаемую площадь игнорировали.

Поскольку в срок, отведенный для добровольного исполнения, граждане П. не выселились, судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов в присутствии понятых приступили к выселению. Осознав, что передача ключей от квартиры новому собственнику неизбежна, должники устроили дебош. Для наведения порядка приставы были вынуждены вызвать наряд полиции.

Выселяясь, граждане П. сняли входную дверь и выставили пластиковые окна, мотивируя тем, что это их имущество.
Процесс выселения длился 12 часов. Однако жилплощадь была освобождена, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Ссылки по теме:

2017-08-14 05:19:19




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!