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Саянск получит статус территории опережающего социально-экономического развития

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Саянск. Сибирские новости - Комиссия министерства экономического развития РФ одобрила заявку Саянска на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На данный момент документ направлен на подпись председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Это отличная новость для Саянска и его жителей. Особенно радостно, что она пришла к нам накануне Дня города. Замечательный подарок к празднику», - прокомментировал мэр Саянска Олег Боровский.

Статус территории опережающего развития в Саянске позволит за 2017 - 2026 годы создать 1,2 тыс. новых рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность моногорода, а также увеличит дополнительные налоговые поступления во все уровни бюджетов.

Напомним, в мае этого года О. Боровский обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в присвоении Саянску статуса территории опережающего развития. Мэр подчеркнул, что «это крайне необходимо для дальнейшего развития города».

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2017-08-14 05:24:37




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