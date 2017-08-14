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Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех» посетят 10 иностранных инвесторов

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Иркутск. Сибирские новости - Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех» готовится к роуд-шоу, в рамках которого в Иркутскую область приедут 10 инвесторов из Китая, Японии и Западной Европы. Инициатором мероприятия, которое запланировано на конец сентября, выступает девелопер индустриального парка «DEGA-Group».

«Инвесторам продемонстрируют новую индустриальную площадку региона - усольский индустриальный технопарк. Кроме того, гости примут участие в конкурсе стартап-проектов в качестве экспертов, а также проведут встречи с бизнесом и представителями правительства Иркутской области», - сообщает областное агентство инвестиционного развития.

В настоящее время предварительные соглашения с «Усолье-Промтех» подписали пять резидентов. В мае этого года на «БайкалБизнесФоруме» состоялась презентация парка. Тогда на площадке планировали разместиться два проекта: компания по производству изделий из пластика и Центр молодежного инновационного творчества «Усолье». Сейчас к ним присоединились еще три: IT-центр, Усольский медицинский техникум и языковая школа. «Планируется, что на территории технопарка разместятся крупные проекты, в том числе с выходом на международный уровень. У нас для них есть, например, коворкинг центр и языковая школа», - отметил директор управляющей компании технопарка «Усолье-Промтех» Антон Васильев.

С момента презентации «Усолье-Промтех» количество капитальных объектов увеличилось с двух до семи, и теперь общая площадь помещений технопарка составляет 12 тыс. кв. м. Это лесозавод, химическая лаборатория, инженерно-лабораторный комплекс, локомотивное депо, склады стройбазы. Уставный капитал управляющей компании вырос до 10,6 млн руб. В большей части помещений ведется реконструкция, заканчивается ремонт в административно-бытовом комплексе, практически полностью оборудовано помещение для ЦМИТ. Прибыл станок Multicam1000, предназначенный для фрезерования, сверления, нанесения рельефного и 3D-изображения, а также краны и пилорамы. Новые «жильцы» заедут совсем скоро: на следующей неделе - стартап-школа и ЦМИТ, с середины сентября - языковая школа.

«Сейчас мы ведем переговоры с крупными заводами из центральной части России, предприятиями металлургического комплекса, привлекаем уральские предприятия, общаемся с китайскими инвесторами, - отметил А. Васильев. - На данный момент резидентами занят только один корпус, так что мы готовы принять новые проекты, которым нужна подготовленная площадка. Тем более, что мы наш парк находится на территории опережающего социально-экономического развития, а значит, наши резиденты могут рассчитывать на все льготы ТОСЭР».

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2017-08-14 11:44:33




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