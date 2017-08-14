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Иркутская область попробует перенять лучшие практики из Татарстана

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Иркутск. Сибирские новости - По итогам своей поездки в Казань губернатор Иркутской области Сергей Левченко сформирует перечень поручений правительству региона. В частности, будут рассмотрены конкретные проекты на примере лучших практик из Татарстана для их возможной реализации в Иркутской области. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, подводя итоги своего двухдневного рабочего визита в Казань. Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона уже поручил министерству экономического развития провести работу по уточнению структуры товарооборота между Татарстаном и Иркутской областью. По мнению С. Левченко, показатель объема товарооборота между регионами имеет перспективу на увеличение.

Губернатор отмечает, что Иркутская область и Республика Татарстан готовы настраивать тесное взаимодействие в экономике, инновационном развитии, стратегическом и программно-целевом планировании, туристической отрасли. В столице Татарстана глава региона посетил несколько спортивных объектов, в том числе, универсальный футбольный стадион «Казань Арена». Также делегация побывала на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга», которая была создана решением Правительства РФ в 2006 году на территории Елабужского муниципального района Республики Татарстан. Площадь ОЭЗ составляет четыре тыс. га. В развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» федеральными и региональными органами власти вложено более 605 млн долларов. На сегодня количество резидентов составляет 49 компаний. Общий объем заявленных ими инвестиций - 155,749 млрд руб. На территории ОЭЗ инвесторы получают подготовленные участки со всей необходимой инфраструктурой. Резиденты ОЭЗ представлены тремя ключевыми кластерами: производство автомобилей и автокомпонентов, переработка полимеров в готовую продукцию, производство строительных материалов. Помимо этого, на территории ОЭЗ «Алабуга» реализуются проекты резидентов в сфере пищевой промышленности, деревообработки, производства стекла, композиционных материалов, машиностроения.

Знакомство с практикой реализации инфраструктурных проектов республики делегация Иркутской области обсуждала с татарскими коллегами в ходе посещения Иннополиса - это новый город в России, расположенный в Татарстане. Торжественное открытие состоялось в 2015 году. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана городская среда с современной жилой инфраструктурой, безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития. Инфраструктура будет расширяться по мере заселения города в соответствии с планом городского развития. Уже сейчас в Иннополисе есть многоквартирные дома и таунхаусы, спорткомплекс, общеобразовательная школа и лицей. Чтобы привлечь в Иннополис самые крупные и перспективные технологичные компании, на территории города была создана особая экономическая зона. Ключевой инфраструктурный объект ОЭЗ - технопарк. Это комплекс современных зданий, в которых работают резиденты.

«Мы обсудили с коллегами из Татарстана темы развития кооперации, в том числе, в области промышленного производства. Это важный вопрос, учитывая, что два региона связывает тема авиапрома. Предприятие «КАПО-Композит», которое мы посетили, ведет работы по программам МС-21 - самолета, который производится в Иркутске», - подчеркнул губернатор. Отмечается, что в конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область.

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2017-08-14 11:59:43




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