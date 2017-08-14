Мошенники на сайтах бесплатных объявлений чаще всего выдают себя за продавцов

17:43 - Иркутск. Сибирские новости - В дежурные части территориальных органов внутренних дел на территории Иркутской …

Смертельное отравление получили коровы на пастбище в Куйтунском районе

17:29 - Иркутск. Сибирские новости - Ветеринарная служба Иркутской области устанавливает причины падежа крупнорогатого …

Усть-Кут и район получили за полгода от деятельности ИНК около 300 млн рублей

17:10 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская нефтяная компания является одним из основных налогоплательщиков …

Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске будет частично ограничено

16:51 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске будет частично ограничено …

Жителя Тульской области убило на Байкале молнией

16:43 - Иркутск. Сибирские новости - Трагический случай произошел на острове Ольхон. Днем 14 августа в полицию …

ЕвроСибЭнерго увеличила производство зеленой энергии на 9%

12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Электростанции ЕвроСибЭнерго в первом полугодии 2017 года произвели 33,91 …

За депутатское кресло в Думе Иркутска будут бороться шесть человек

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Кандидатами в депутаты Думы Иркутска по одномандатному избирательному округу …

Берегоукрепительные работы ведет ВСЖД на берегах Байкала

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по укреплению берегов Байкала в этом году ВСЖД проводит на участке …

Иркутская область попробует перенять лучшие практики из Татарстана

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам своей поездки в Казань губернатор Иркутской области Сергей Левченко …

Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех» посетят 10 иностранных инвесторов

11:44 - Иркутск. Сибирские новости - Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех» готовится к роуд-шоу, …