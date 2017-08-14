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Берегоукрепительные работы ведет ВСЖД на берегах Байкала

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Иркутск. Сибирские новости - Работы по укреплению берегов Байкала в этом году ВСЖД проводит на участке Слюдянка - Утулик. Всего запланировано укрепить 289 метров береговой линии. На эти цели выделено свыше 15 млн руб., сообщает пресс-служба магистрали.

В прошлом году на берегоукрепительные мероприятия было выделено порядка 24 млн руб. На этом же участке было укреплено 244 метра откосов земляного полотна каменной засыпкой.

Мероприятия по берегоукреплению защитной полосы, отделяющей железнодорожное полотно от вод озера, позволяет обеспечить не только безопасность перевозок, но и сохранность прибрежных экосистем.

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2017-08-14 12:08:14




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