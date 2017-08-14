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За депутатское кресло в Думе Иркутска будут бороться шесть человек

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Иркутск. Сибирские новости - Кандидатами в депутаты Думы Иркутска по одномандатному избирательному округу № 16 зарегистрированы шесть человек.

За депутатский мандат будут бороться мастер по ремонту оргтехники и заправки картриджей 1991 года рождения Николай Андреев («Гражданская Платформа»), москвичка, заместитель генерального директора ООО «Центр независимых экспертиз качества» Яна Гмызина («Справедливая Россия»), временно неработающий Иван Донской (КПРФ), член регионального отделения ОНФ, исполнительный директор Ассоциации товариществ собственников жилья Иркутской области Валерия Кошечкина («Единая Россия») и генеральный директор торгового дома «БОСТОН» Анастасия Самсонова (ЛДПР).

Из пяти самовыдвиженцев зарегистрирован только бывший заместитель мэра Иркутска -руководитель комитета городского обустройства, генеральный директор ООО «СтройКо» Евгений Дроков. Остальные отменили свое выдвижение. Также свое выдвижение отменила ведущий специалист-эксперт отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Управления ПФР в Октябрьском районе Иркутска Юлия Николаева («Казачья партия Российской Федерации»).

Напомним, довыборы состоятся 10 сентября.

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2017-08-14 12:11:15




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