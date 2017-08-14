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ЕвроСибЭнерго увеличила производство зеленой энергии на 9%
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Иркутск. Сибирские новости - Электростанции ЕвроСибЭнерго в первом полугодии 2017 года произвели 33,91 млрд кВтч электроэнергии (+5% к аналогичному показателю прошлого года), обеспечив надежное энергоснабжение потребителей в Сибири, на Урале и в европейской части России. При этом в Сибири - ключевом регионе работы ЕвроСибЭнерго - на долю компании пришлось около трети произведенной электроэнергии. Производство зеленой электроэнергии на станциях ЕвроСибЭнерго за шесть месяцев выросло на 9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составило 27,35 млрд кВтч.
Гидроэлектростанции компании - Красноярская, Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Ондская - увеличили выработку на 9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года до 27,34 млрд кВтч. Рост связан с улучшением гидрологической обстановки в бассейне Байкала после аномального маловодья 2015 - 2016 годов и как следствие - постепенным восстановлением уровня притока воды в водохранилища ГЭС на Ангаре.
Вместе с тем, приток воды в озеро Байкал оставался существенно ниже нормы, и для поддержания уровня Байкала по указанию Федерального агентства водных ресурсов на протяжении полугодия объем пропуска воды через плотину Иркутской ГЭС был определен близко к минимально возможному. В результате производство энергии на ГЭС Ангарского каскада оказалось примерно на 15% ниже среднемноголетних значений.
Абаканская солнечная станция ЕвроСибЭнерго произвела 3,62 млн кВтч электроэнергии, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 10%. Рост объясняется большим количеством солнечных дней за первые шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Газовые и угольные электростанции ЕвроСибЭнерго снизили производство электроэнергии на 6% по сравнению с первым полугодием 2016 года до 6,56 млрд кВтч.
Производство тепловой энергии за шесть месяцев 2017 года снизилось на 2% и достигло 27,35 млн Гкал, что объясняется более высокой температурой воздуха в зимние и весенние месяцы 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года.
Как сообщает пресс-служба компании, потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири за шесть месяцев составило 103,5 млрд кВтч, что практически соответствует уровню 2016 года.
В первом полугодии ЕвроСибЭнерго продолжила реализацию программы комплексной модернизации гидростанций «Новая энергия». В рамках программы на Братской и Усть-Илимской ГЭС были введены в эксплуатацию четыре модернизированных гидроагрегата с новыми рабочими колесами. За счет этого гидростанции смогут увеличить производство чистой энергии, пропуская через турбины тот же объем воды.
Компания совместно с Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова приступила к проекту создания фотоэлектрических модулей на основе перовскита - наиболее перспективной технологии солнечной энергетики. На базе МГУ при финансовой поддержке ЕвроСибЭнерго открыта лаборатория для проведения соответствующих прикладных исследований. Оборудование лаборатории позволяет осуществить полный цикл производства перовскитных солнечных ячеек. Прототип новых солнечных ячеек будет протестирован на базе Абаканской солнечной станции ЕвроСибЭнерго.
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2017-08-14 12:16:12
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