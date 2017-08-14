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Мошенники на сайтах бесплатных объявлений чаще всего выдают себя за продавцов
17:43 - Иркутск. Сибирские новости - В дежурные части территориальных органов внутренних дел на территории Иркутской …
Смертельное отравление получили коровы на пастбище в Куйтунском районе
17:29 - Иркутск. Сибирские новости - Ветеринарная служба Иркутской области устанавливает причины падежа крупнорогатого …
Усть-Кут и район получили за полгода от деятельности ИНК около 300 млн рублей
17:10 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская нефтяная компания является одним из основных налогоплательщиков …
Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске будет частично ограничено
16:51 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске будет частично ограничено …
Жителя Тульской области убило на Байкале молнией
16:43 - Иркутск. Сибирские новости - Трагический случай произошел на острове Ольхон. Днем 14 августа в полицию …
ЕвроСибЭнерго увеличила производство зеленой энергии на 9%
12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Электростанции ЕвроСибЭнерго в первом полугодии 2017 года произвели 33,91 …
За депутатское кресло в Думе Иркутска будут бороться шесть человек
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Кандидатами в депутаты Думы Иркутска по одномандатному избирательному округу …
Берегоукрепительные работы ведет ВСЖД на берегах Байкала
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по укреплению берегов Байкала в этом году ВСЖД проводит на участке …
Иркутская область попробует перенять лучшие практики из Татарстана
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам своей поездки в Казань губернатор Иркутской области Сергей Левченко …
Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех» посетят 10 иностранных инвесторов
11:44 - Иркутск. Сибирские новости - Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех» готовится к роуд-шоу, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, грозы. В отдельных районах сильные дожди, днём град.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предоставит абонентам Иркутской области возможность убедиться в качестве своего мобильного интернета. В случае если клиентов не устроит предоставляемая услуга, оператор вернет им деньги, для этого им достаточно заполнить короткую анкету в салоне связи Tele2.
За первую половину августа две тысячи абонентов-юридических лиц Иркутского филиала «Ростелекома» перешли на систему электронного документа оборота (ЭДО).
Компания РУСАЛ объявляет о продлении срока приема заявок на второй этап грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна» до 25 августа 2017 года.