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Жителя Тульской области убило на Байкале молнией

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Иркутск. Сибирские новости - Трагический случай произошел на острове Ольхон. Днем 14 августа в полицию поступило сообщение, что в местной больнице скончался молодой человек, доставленный туда с территории Сарайского пляжа острова Ольхон.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, погибшим оказался 20-летний житель города Ефремов Тульской области. Во время грозы он решил переждать непогоду под деревом, куда вскоре ударил заряд молнии.

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2017-08-14 16:43:17




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