Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 15.08.2017, 01:58
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.19 (+60.19)
EUR 70.75 (+70.75)
10 CNY 90.28 (+90.28)
Информер праздники сегодня

Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске будет частично ограничено

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске будет частично ограничено на неделю. Ограничение будет действовать с 14 по 21 августа на участке в районе дома № 25 на пересечении с улицей Николаева. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ.

По информации пресс-службы мэрии, подрядчик восстановит благоустройство до 31 августа.

Ссылки по теме:

2017-08-14 16:51:45




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!