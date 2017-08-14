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Усть-Кут и район получили за полгода от деятельности ИНК около 300 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская нефтяная компания является одним из основных налогоплательщиков на территории Усть-Кута и Усть-Кутского района. За первое полугодие в Усть-Куте компания перечислила 168,2 млн руб. налогов и платежей, в Усть-Кутском районе - 132,3 млн руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления ИНК возросли в полтора раза, сообщает пресс-служба компании. Это связано с увеличением числа работающих в группе компаний и, как следствие, ростом налогов на доходы физических лиц.

Напомним, что объем налогов и платежей, перечисленных группой компаний ИНК в консолидированный бюджет Иркутской области по итогам первого полугодия составил 6,7 млрд руб., превысив прошлогодний показатель (4,5 млрд руб.) почти в полтора раза.

С 2012 по 2016 годы на территории района налоговые перечисления ИНК составили 755,2 млн руб., в Усть-Куте - 670,5 млн руб. Кроме того, благотворительная помощь ИНК за последние пять лет на различные социальные мероприятия в городе и районе превысила 50 млн руб.

Иркутская нефтяная компания уделяет особое внимание решению социальных проблем северных территорий. В 2016 году компания направила 85 млн руб. на реализацию социальных проектов в Иркутской области и Якутии. Значительная часть средств была выделена Усть-Кутскому району, где расположены основные добывающие активы компании. В 2017 году объем социальной помощи ИНК территориям составит более 100 млн руб.

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2017-08-14 17:10:46




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