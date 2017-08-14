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Смертельное отравление получили коровы на пастбище в Куйтунском районе

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Ветеринарная служба Иркутской области устанавливает причины падежа крупнорогатого скота в Куйтунском районе. В течение месяца у физических лиц заболело и пало восемь голов животных. В село выехала комиссия, в которую вошли специалисты ветслужбы и администрации муниципального образования. В ходе обследования и пояснений владельцев КРС выяснилось, что животным стало плохо после посещения пастбища.

Специалистами ветслужбы был отобран патологический материал и направлен в ветеринарную лабораторию. По данным экспертиз были исключены особо опасные инфекции. Установлено, что смерть животных наступила в результате отравления. Между тем, за последнюю неделю в селе пало ещё пять голов крупного рогатого скота.

"Был произведен осмотр местности, где паслись павшие животные. Были обнаружены остатки вещества белого-серого цвета без маркировки. О необходимости проведения мероприятий по очистке пастбища информирован глава муниципального образования. Для определения вида и типа пробы найденных остатков веществ направлены в ветеринарную лабораторию Иркутска", - сообщил руководитель службы - главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин.

Для принятия мер реагирования информация направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия. Владельцам животных ветслужбой рекомендовано не осуществлять выпас в зоне, где были обнаружены остатки неизвестного вещества, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-08-14 17:29:52




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