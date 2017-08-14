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Мошенники на сайтах бесплатных объявлений чаще всего выдают себя за продавцов

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Иркутск. Сибирские новости - В дежурные части территориальных органов внутренних дел на территории Иркутской области продолжают поступать заявления от граждан, пострадавших от мошеннических действий. Значительная часть потерпевших стали жертвами при телефонном общении с псевдопродавцами на площадках сайтов с бесплатными объявлениями. Практически на треть меньше преступлений, когда мошенники представляются покупателями.

Наиболее часто случаи мошенничества приходятся на сделки, связанные недвижимостью, транспортными средствами, предметами интерьера, а также с предложениями о работе. Встречались и случаи, когда потерпевшие «купили» объективы для селфи, инкубатор для птиц, заточный станок для парикмахерского инструмента, и даже интернет-магазин с возможностью тестирования.

Во всех случаях поводом лишения денег явилась чрезмерная доверчивость. Жертвы этих преступлений, не задумываясь о последствиях, сами перечисляли деньги аферистам или сообщали конфиденциальные данные своих банковских карт. По всем фактам проводятся расследования, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция напоминает, что при онлайн-покупках нет никаких гарантий в том, что товар существует. Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Иркутской области быть внимательными, и не доверять незнакомцам.

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2017-08-14 17:43:57




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