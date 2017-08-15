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Иркутский аэропорт приглашает 20 августа на празднование Дня Воздушного Флота России

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Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска приглашает гостей на празднование Дня Воздушного Флота России. На перроне аэропорта 20 августа пройдет уже традиционная выставка воздушных судов и аэродромной техники, выступят ведущие творческие коллективы города.

В этом году предусмотрена большая детская программа: сразу пять творческих площадок будет работать на привокзальной площади, маленькие иркутяне и гости города смогут стать участниками проекта «Крылья» и попробовать себя в роли пилотов или авиадиспетчеров. Для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, будет организован благотворительный полет над городом на лайнере Сухой Суперджет 100. А еще дети и взрослые смогут побывать на дне открытых дверей в уникальном музее истории аэропорта Иркутска.

Празднование Дня Воздушного Флота будет проходить в режиме действующего аэропорта, и, конечно, пассажиры прибывающих и улетающих рейсов не останутся в стороне - в терминале для них будут работать фотозоны, выставки, интерактивные площадки.

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2017-08-15 10:57:13




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