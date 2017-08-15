Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 15.08.2017, 17:36
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.80 (+59.80)
EUR 70.66 (+70.66)
10 CNY 89.67 (+89.67)
Информер праздники сегодня

Картинную галерею первого директора «АЭХК» расположили на промышленной площадке комбината

Версия для печати

Ангарск. Сибирские новости - Картинную галерею, основателем которой был первый директор «АЭХК» Виктор Новокшенов, расположили на промышленной площадке комбината. Мероприятие приурочено к 60-летию комбината и проходит в рамках отраслевой программы «Территория культуры Росатома».

В галерее собраны произведения известных художников Иркутской области и всей России. Картины этих авторов можно увидеть в Эрмитаже и Третьяковской галерее, в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, в Государственном Русском музее в Санкт- Петербурге, в Иркутском областном художественном музее и во многих других музеях страны.

«Сама идея создания галереи на промплощадке - дорогого стоит. Виктору Федоровичу удалось сохранить наследие тех, советских времен. АЭХК может гордиться своей экспозицией», - отметила заведующая художественным отделом городского музея Ольга Новокрещенных.

Также в этом году удалось отреставрировать шесть картин из знаменитой коллекции В.Ф. Новокшенова - «Утесы Анги» Бориса Лебединского, «В сельском клубе репетиция» Людмилы Сгибневой, «У сельского клуба» и «Подсолнухи» Александра Шаталова, «Зима» Аркадия Вычугжанина, «Редис» Анатолия Алексеева. Все эти картины выставлены в музее Трудовой Славы комбината и открыты для просмотра.

Ссылки по теме:

2017-08-15 11:09:02




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!