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Артисты Иркутского ТЮЗа выступят на международном фестивале в Феодосии

Фото: Снежана Масник
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова примет участие в VI Международном музыкально-поэтическом фестивале в Феодосии. Фестиваль проходит под названием "Моя божественная лира с твоей гитарою - сестра" и посвящен 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

В программе фестиваля литературно-музыкальные и поэтические вечера, концерты, встречи, в которых примут участие композиторы, музыканты, поэты, барды, певцы, актёры из России, Украины и Чехии.

Иркутяне представят литературный спектакль «Я тоже была, прохожий...». Творческий коллектив создал в нем образ знаменитой поэтессы в детстве, юности, в годы серьёзной литературной работы, показал её метания, дружеские связи, любовь, отъезд за границу и возвращение в Россию. В спектакле звучат стихи М. Цветаевой, живые голоса ее современников, полюбившиеся всем песни и романсы на цветаевские строки.

Организаторами фестиваля выступают министерство культуры Республики Крым, музей Марины и Анастасии Цветаевых Государственного Историко-культурного мемориального музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина» и Феодосийская финансово-экономическая академия.

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2017-08-15 11:14:37




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