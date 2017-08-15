Капремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы завершат в декабре
Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы завершится в декабре 2017 года. Об этом губернатору Иркутской области Сергею Левченко сообщила главный врач учреждения Оксана Вельм. Глава региона посетил больницу, чтобы оценить организацию работы и эффективность мероприятий, предпринятых руководством для повышения качества обслуживания населения.
О. Вельм уточнила, что больница обслуживает 64,6 тыс. человек, из них дети до 18 лет - 14,7 тыс. человек. В систему здравоохранения больницы также входят врачебные амбулатории поселка Большой луг и села Шаманка, пять фельдшерско-акушерских пунктов. При содействии специалистов министерства здравоохранения Иркутской области был сформирован план мероприятий по устранению недостатков в работе и перспективного развития учреждения.
В частности, подверглась реформированию работа регистратуры, внедряется электронная запись на прием к врачам-терапевтам и узким специалистам. Во взрослой поликлинике открыты второй процедурный кабинет и кабинет профилактики. В детской поликлинике открыты кабинеты для забора крови и электрокардиографии. В планах организовать работу кабинета неотложной медицинской помощи для взрослого населения и отдельно детского кабинета неотложной помощи, в детской поликлинике кабинета детского хирурга. Также в декабре планируется начать текущий ремонт клинико-диагностической лаборатории с разграничением зон на стерильную и рабочую.
"На капитальный ремонт педиатрического отделения из областного бюджета были выделены 32,5 млн руб., предусмотрены замена кровли, всех коммуникаций, пристрой теплых тамбуров, как для экстренных пациентов, так и для выписной группы. Начались работы 5 июня, по графику завершение 27 октября. Еженедельно проводятся планерки с подрядчиками, контролируются сроки выполнения графика. Педиатрическое отделение рассчитано на 30 коек, этого достаточно, чтобы оказывать качественную педиатрическую помощь", - цитирует главврача пресс-служба регионального правительства.
Также сейчас идет капитальный ремонт помещения в соответствии с технологическими требованиями для установки компьютерного томографа, который будет поставлен 17 октября. На приобретение томографа из областного бюджета выделено 25 млн руб. В июне этого года выполнен ремонт помещений для размещения стерилизационного отделения и второго этажа родильного отделения, монтаж системы газоснабжения, замена сантехники, покрытия пола на сумму 860 тыс. руб.
Кроме того, О. Вельм сообщила, что в дальнейшем в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» планируется строительство ФАПов в Шелеховском районе в селах Баклаши и Введенщина. Готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли родильного дома и здания поликлиники, пищеблока. В план на декабрь 2017 года включен капитальный ремонт хирургического отделения № 2 за счет средств Шелеховской районной больницы.
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2017-08-15 11:47:44