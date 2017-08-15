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В Ангарске мужчина угрожал убийством фельдшеру скорой помощи

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.

По предварительным данным, 14 августа днем 34-летний местный житель, будучи пьяным, угрожал пистолетом фельдшеру в здании станции скорой медицинской помощи. Женщина нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Пистолет для стрельбы оказался не пригоден.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

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2017-08-15 11:51:21




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