Исследования ученых ИГУ включили в международный отчет о состоянии климата планеты

Иркутск. Сибирские новости - Впервые в международный отчет State of the Climate с результатами научной оценки состояния климата планеты включены данные наблюдений, полученные в рамках проекта долговременного мониторинга озера Байкал «Точка № 1». Проект реализуется учеными НИИ биологии ИГУ. В рамках проводимых наблюдений с февраля 1945 года в еженедельном режиме выполняются замеры ключевых показателей состояния воды пелагиали, проводятся отборы проб фито- и зоопланктона, накоплен массив данных, по которым можно судить о прошедших и продолжающихся изменениях в экосистеме Байкала.



В State of the Climate 2016 сведены результаты работы сотен научных центров мира (по материалам работ 468 исследователей из 65 стран мира), осуществляющих наблюдения за состоянием глобальных климатических процессов. Как сообщает пресс-служба ИГУ, по результатам исследований в отчете сделана оценка последствий событий, происходящих в атмосфере планеты, в океанах и на континентах, особое внимание уделяется изменениям климата в районах Арктики и Антарктики.



«Из представленных данных мы узнаем, что 2016 год являлся рекордным по огромному количеству климатических аномалий. В частности, прошедший год был самым теплым с середины 19-го века (с начала регулярных температурных наблюдений). В этом же году был зарегистрирован и рекордный рост содержания парниковых газов (углекислого, метана и окиси азота). Впервые отмечено содержание углекислого газа в атмосфере выше «психологической границы» 400 ppm. Особенно сильно выделяются изменения, фиксируемые для северных районов и Арктики. Так амплитуда температурных аномалий в Арктике впервые достигла 2°C, а скорость повышения температуры двукратно превысила значения, отмечаемые для других районов планеты», - отметил директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев.



Также, по словам М. Тимофеева, в отчете отмечено, что климатические аномалии внесли свой вклад и в масштабные лесные пожары, полыхавшие весь прошлый год в разных частях нашей планеты, особенно в Канаде и России. Кроме того, изменения касаются и состояния Мирового океана: 2016 год был рекордным как по росту уровня мирового океана, так и по средней поверхностной температуре.



