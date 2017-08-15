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На Глазковском мосту в Иркутске началась укладка асфальта
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начались работы по укладке асфальта на Глазковском мосту. Здесь …
В Иркутской области во время купания и рыбалки пропали трое мужчин
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области оперативные службы продолжают регистрировать происшествия …
«Единая Россия» возобновляет мониторинг по вопросам повышения тарифов на услуги ЖКХ
12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя «Единой …
В Тулунском районе во время сеноуборочных работ нашли тело мужчины
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел Тулуна СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную …
Исследования ученых ИГУ включили в международный отчет о состоянии климата планеты
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Впервые в международный отчет State of the Climate с результатами научной …
В Ангарске мужчина угрожал убийством фельдшеру скорой помощи
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области начал доследственную …
Капремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы завершат в декабре
11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы …
Артисты Иркутского ТЮЗа выступят на международном фестивале в Феодосии
11:14 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова примет участие в VI Международном музыкально-поэтическом …
Картинную галерею первого директора «АЭХК» расположили на промышленной площадке комбината
11:09 - Ангарск. Сибирские новости - Картинную галерею, основателем которой был первый директор «АЭХК» …
Иркутский аэропорт приглашает 20 августа на празднование Дня Воздушного Флота России
10:57 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска приглашает гостей на празднование Дня Воздушного Флота …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предоставит абонентам Иркутской области возможность убедиться в качестве своего мобильного интернета. В случае если клиентов не устроит предоставляемая услуга, оператор вернет им деньги, для этого им достаточно заполнить короткую анкету в салоне связи Tele2.
За первую половину августа две тысячи абонентов-юридических лиц Иркутского филиала «Ростелекома» перешли на систему электронного документа оборота (ЭДО).
Компания РУСАЛ объявляет о продлении срока приема заявок на второй этап грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна» до 25 августа 2017 года.