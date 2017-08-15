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В Тулунском районе во время сеноуборочных работ нашли тело мужчины

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел Тулуна СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тела мужчины на поле близ деревни Петровская Тулунского района.

В полицию Тулуна поступило сообщение от местного жителя о том, что в поле в двух км от деревни обнаружено тело 38-летнего мужчины. По одной из версий следствия, потерпевший во время уборки сена осматривал работающий пресс-подборщик и случайно задел вращающийся барабан. Мужчину затянуло в пресс, в результате чего он скончался на месте от полученных ран.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

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2017-08-15 12:01:37




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