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«Единая Россия» возобновляет мониторинг по вопросам повышения тарифов на услуги ЖКХ

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева совместно с местными общественными приемными партии возобновляет мониторинг по вопросам необоснованного повышения тарифов на услуги ЖКХ.

«С 1 июля повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим обращения граждан, поступающие по данной тематике, будут находиться на особом контроле региональной и местных общественных приемных, и рассматриваться в оперативном режиме», - сообщает пресс-служба приемной.

Об обращениях, требующих срочного принятия мер со стороны федеральных органов власти или содержащих свидетельства о нарушениях прав значительного числа граждан или социальных групп, планируется незамедлительно информировать центральную общественную приемную.

Особое внимание уделят мониторингу региональных и местных СМИ для выявления информации о фактах завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В обязательном порядке продолжатся выездные и тематические приемы граждан по данной тематике.

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2017-08-15 12:04:55




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