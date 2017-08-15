В Иркутской области во время купания и рыбалки пропали трое мужчин
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области оперативные службы продолжают регистрировать происшествия на воде. В настоящее время ведутся поиски троих мужчин, пропавших в разное время в Черемховском, Осинском и Братском районах.
Вечером 10 августа 54-летний житель поселка Средний Усольского района уехал на рыбалку в село Русская Аларь Черемховского района, в назначенное время не вернулся. 12 августа вблизи поселка Приморский в районе Обусинского залива Братского водохранилища пропал 20-летний парень. Купающимся его видели местные жители, на берегу обнаружены личные вещи молодого человека. На следующий день в акватории Братского водохранилища у острова Зуй начались поиски пропавшего там 25-летнего мужчины.
На Братском водохранилище в районе поселка Александровка 12 августа с трехметровой глубины было поднято тело подростка. Четырнадцатилетний мальчик отплыл от берега на расстояние не более 4 метров и пропал из поля зрения родственников. Причиной трагедии стало купание в необорудованном месте. «Незадолго до происшествия сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с полицейскими и спасателями северо-западного поисково-спасательного отряда проводили патрулирование береговой полосы и акватории Братского водохранилища. До отдыхающих была доведена информация о необходимости соблюдения правил поведения на воде», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В местах массового отдыха граждан, стихийно создаваемых местах массового отдыха людей, в местах, не предназначенных для купания с массовым пребыванием людей, удаленных от населенных пунктов и спасательных служб, установлены знаки о запрете купания, информационные стенды и баннеры. Всего на территории области действуют восемь пляжей: два пляжа общего пользования - в Иркутске на заливе Якоби и пляж «Еловый пруд» в Ангарске - и шесть пляжей в детских оздоровительных лагерях. В иных необорудованных местах купание сопряжено с риском для жизни.
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2017-08-15 12:12:53