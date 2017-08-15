На Глазковском мосту в Иркутске началась укладка асфальта
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начались работы по укладке асфальта на Глазковском мосту. Здесь будет заменено около 6 тыс. кв. м дорожного полотна. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Объект проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Как пояснил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский, на участке, который проходит над железнодорожными путями, уже заменено барьерное ограждение. Все асфальтоукладочные работы будут проводиться только в ночное время, их планируется завершить к 1 сентября.
"В следующем году необходимо формировать план дорожных работ с учетом отремонтированных участков, чтобы продолжить ремонт магистралей и привести в порядок прилегающие улицы. Кроме того, надо определить подрядчиков, которые себя хорошо зарекомендовали", - отметил Дмитрий Бердников.
Глава города также посетил Покровскую развязку, реконструкция которой завершится в текущем году. Напомним, четвертый этап строительства начался в мае 2017 года, по контракту его окончание намечено на 30 октября. Будет построен дополнительный проезд под Иннокентьевским мостом с обустройством съездов, проведено переустройство участка проезда от ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба и съезда в направлении ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба, а также устройство девяти примыканий. Общая площадь асфальтобетонного покрытия проездов и примыканий составит более 20 тыс. кв. м, общая протяженность полотна - 2,4 тыс. метров. Будет также выполнено сопутствующее благоустройство прилегающей территории, в том числе установлено 59 световых опор. В целом проект исключает опасные повороты, пересечения встречных потоков, а также двустороннее движение на узких дорогах.
Мэр осмотрел еще один объект, ремонтируемый в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На проспекте Маршала Жукова заменено около 30 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, обустроены пешеходные дорожки по обеим сторонам улицы и газоны. В результате работы группы общественного контроля и проведенных лабораторных исследований на ремонтируемом участке выявлены недочеты, которые подрядчик устранит за свой счет.
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2017-08-15 12:27:19