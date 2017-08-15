На Глазковском мосту в Иркутске началась укладка асфальта

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начались работы по укладке асфальта на Глазковском мосту. Здесь …

В Иркутской области во время купания и рыбалки пропали трое мужчин

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области оперативные службы продолжают регистрировать происшествия …

«Единая Россия» возобновляет мониторинг по вопросам повышения тарифов на услуги ЖКХ

12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя «Единой …

В Тулунском районе во время сеноуборочных работ нашли тело мужчины

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел Тулуна СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную …

Исследования ученых ИГУ включили в международный отчет о состоянии климата планеты

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Впервые в международный отчет State of the Climate с результатами научной …

В Ангарске мужчина угрожал убийством фельдшеру скорой помощи

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области начал доследственную …

Капремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы завершат в декабре

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы …

Артисты Иркутского ТЮЗа выступят на международном фестивале в Феодосии

11:14 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова примет участие в VI Международном музыкально-поэтическом …

Картинную галерею первого директора «АЭХК» расположили на промышленной площадке комбината

11:09 - Ангарск. Сибирские новости - Картинную галерею, основателем которой был первый директор «АЭХК» …

Иркутский аэропорт приглашает 20 августа на празднование Дня Воздушного Флота России

10:57 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска приглашает гостей на празднование Дня Воздушного Флота …