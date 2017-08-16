Останки семи советских солдат нашли иркутские поисковики на «Невском пятачке»
Иркутск. Сибирские новости - Останки семи советских бойцов подняли на территории мемориала «Невский пятачок» бойцы поискового отряда «Искатель» (Усолье-Сибирское) в рамках летней поисковой кампании. Экспедиция «Искателя» проводилась на мемориале в Ленинградской области с 6 июля по 3 августа.
Как рассказала журналистам руководитель «Искателя» Нина Торопкина, к сожалению, именных медальонов при найденных бойцах не обнаружено, а значит, установить личности погибших солдат невозможно. Планируется, что 19 сентября останки защитников Ленинграда будут перезахоронены в Братской могиле.
Летом в экспедиции на Невском пятачке побывали 14 бойцов поискового отряда «Искатель», из них 10 подростков. Живя в палаточном лагере, дети и взрослые ежедневно вели работу на раскопках. Найдены, и позднее пополнят музейный фонд поискового отряда, исторические артефакты: мундштуки, мыльницы, пеналы для зубных принадлежностей, трехлинейная винтовка Мосина и др.
Надо отметить, что иркутские поисковики - единственные, кто в настоящее время ведет раскопки непосредственно на территории мемориала «Невский пятачок». Это право ребята из Иркутской области заслужили своим ответственным отношением к делу, к сохранению исторического места и артефактов.
В рамках экспедиции силами поисковиков на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» был установлен мемориальный обелиск в память о земляках-иркутянах, погибших или пропавших без вести при защите и обороне Ленинграда и Ленинградской области.
Иркутская областная молодёжная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» сегодня объединяет 29 поисковых отрядов со всего региона. Отряды ведут поисковые работы в 10 регионах России. Летом в Старой Русе (Новгородская область) работал сводный отряд из Черемхово (руководитель - Виктор Щерин). В ближайшее время в командировку отправятся поисковики из Шелехова. В планах - возобновить международное сотрудничество, продолжить поисковую работу на территории Монголии.
В рамках экспедиции поисковое объединение «Святой Георгий» (Санкт-Петербург) передало отряду «Искатель» личные вещи рядового Матвея Мажукина, который призвался на фронт в 1942 году из Иркутской области. Останки рядового Мажукина были найдены поисковиками 10 лет назад. И только сейчас Нине Торопкиной удалось найти в Ангарске дочь погибшего рядового. 22 августа личные вещи погибшего бойца поисковики из отряда «Искатель» передадут дочери.
Еще одной из ближайших задач для отряда «Искатель» станет перевозка в Иркутскую область останков солдата - уроженца Черемховского района - Николая Степановича Черных, 1909 г.р. Он был найден петербургским поисковым отрядом «Святой Георгий» на территории Псковской области. Теперь по линии Поискового движения России в рамках проекта «Дорога домой» останки солдата Николая Черных будут доставлены на Малую Родину.
Накануне с иркутским поисковиками связались коллеги из Смоленска, которые нашли останки погибшего солдата, призванного на фронт из Иркутска, Валентина Лукича Лабуза, 1921 г.р. Последний адрес, указанный в именном медальоне солдата: г. Иркутск, ул. Степана Разина. Поисковикам предстоит найти родных погибшего земляка.
Поисковая работа не ограничивается только раскопками в местах боевых действий. В течение года бойцы поисковых отрядов изучают историю, разыскивают родственников погибших солдат, и находятся в постоянной связи с поисковыми отрядами из всех российских регионов, оперативно обмениваясь информацией.
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2017-08-16 05:04:05