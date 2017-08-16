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Жители Иркутской области стали меньше ездить на электричках

Фото: ВСЖД
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Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге за семь месяцев перевезено более 7,5 млн пассажиров.

Поездами дальнего следования с железнодорожных вокзалов и станций магистрали отправлено более 1,5 млн человек, что превышает показатель прошлого года на 3,2%. На 6% выросла популярность путешествий в купейных вагонах. В них с начала года перевезено около 429 тыс. пассажиров. Количество выбравших поездку в плацкартном вагоне немногим больше уровня 2016 года - 973 тыс. человек (+0,8%). Востребованность общих вагонов оказалась почти на 18,3% ниже показателя прошлого года. Ими перевезено 82 тыс. пассажиров. Тогда как сидячие вагоны стали популярнее более чем в два раза. В них совершили поездку порядка 70 тыс. человек.

В пригородном сообщении на ВСЖД отправлено более 6 млн пассажиров. Данная цифра ниже показателя 2016 года на 9%. В этом сегменте пассажирских перевозок в Иркутской области наблюдается спад. На территории Республики Бурятия количество пассажиров пригородных поездов составило 166 тыс. и по сравнению с показателями прошлого года увеличилось на 8%. Треть от общего числа перевезенных пригородными поездами пассажиров составляют граждане, имеющие право на льготный проезд. Всего в настоящее время на ВСЖД курсирует 139 пригородных поездов, в том числе 116 по Иркутской области и 23 - по Республике Бурятия.

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2017-08-16 05:12:29




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