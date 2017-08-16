Каждый десятый работник крупных и средних предприятий Иркутской области работает не полный день
Иркутск. Сибирские новости - Режимом неполной занятости в Иркутской области во втором квартале этого года было охвачено 59,6 тыс. человек. Это каждый десятый работник крупных и средних предприятий региона, сообщает Иркутскстат.
Самый распространенный способ сдерживания трудового энтузиазма, отмечают статистики, - отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника. Дополнительный нежеланный отпуск получили 43,6 тыс. человек (7,4% списочной численности). Эта мера, как и неполный рабочий день (неделя) в сравнении с началом года применялись заметно реже (на 6 - 13%). При этом участились простои, по разным причинам простаивали 2,143 тыс. человек (на 28% больше, чем в первом квартале).
Движение работников имело положительный баланс: в апреле - июне приняты на работу 43,642 тыс. человек, выбыло - 39,756 тыс. Выбытие полностью компенсировано приемом новых работников, а с учетом дополнительно введенных рабочих мест трудовое пополнение превысило отток кадров на 9,8%.
На оставшиеся вакансии предполагается принять еще 14,406 тыс. человек (2,4% списочной численности). Каждая пятая вакансия относится к области здравоохранения и социальных услуг, где (как и в госуправлении, обеспечении военной безопасности, соцобеспечении) не заняты 3,9% имеющихся мест.
Напряженная ситуация наблюдается в административной деятельности (вакантны 4,6% мест). В сфере операций с недвижимостью свободно 6,9% должностей, в гостиницах и на предприятиях общепита - 7,9%. В кожевенном производстве вакантно каждое четвертое рабочее место.
Наряду с этим есть планы по высвобождению работников, но они многократно меньше, чем потребность в кадрах. В течение квартала работодатели намерены уволить 1,033 тыс. человек (0,2% численности).
У этих встречных процессов наблюдается противоположная динамика. Если потребность в работниках в сравнении с предыдущим кварталом выросла на 6%, то масштаб намеченного увольнения уменьшился на 13%.
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2017-08-16 05:21:35